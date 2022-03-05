Fitre miktarı 40 lira olarak belırlendı

DİYANET İşleri Başkanlığı, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için, fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca karar sonrasında yapılan açıklamada, "Fitre miktarı, günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her mükellef, bir günlük gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da fazlasını fitre olarak verebilir" denildi.

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