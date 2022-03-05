Savunma sanayisine kredi desteği

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı, sektördeki 49 firmaya yatırım ve ihracat faaliyetlerini desteklemek için 3 yılda 373 milyon 373 bin liralık finansman imkanı sundu. Programdan 2022 yılında yararlanmak için başvuruların 15 Nisan'da sona ereceğini duyuran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Geçtiğimiz 3 yılda ortaya çıkan sonuçlar memnuniyet verici. Sektördeki firmaları kendilerini geliştirme, yatırım yapma, ihracat yolunda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayi alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşları ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yapılacak tesis inşaatı faaliyetleri için firmalara 10 yıl vadeyle düşük maliyetli finansman sağlanıyor.