17. Ege Tarım, Hayvancılık Fuarı’na çiftçiden yoğun ilgi

DENİZLİ'DE üreticilerin heyecanla beklediği 17. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde (EGS) 247 firmanın katılımıyla kapılarını açan organizasyonda yer alan Büyükşehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının personeli çiftçilere yerel yönetimin verdiği destekleri anlattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, "Çiftçimizin daha çok üretimle Denizli ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için desteklerimiz sürecek" dedi. Yoğun ilgi gören fuar bugün sona erecek. ■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER