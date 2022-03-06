‘Kadın çalısanlarımız firmamıza güç katıyor’

GÜNÜMÜZDE kadınların iş dünyasında her konuda başarılı olduklarını belirten SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay, 2021 yılında gerçekleştirdikleri yüzde 16'lık istihdam artışının yarısının kadınlardan oluştuğunu söyledi. Firmalarındaki kadın istihdam edilme oranının yüzde 56 olduğunu anlatan Gözay, deri ve tekstil sektörlerinde geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet verdiklerini dile getirdi.

FARKLI SEKTÖRLERDEYİZ

Teknolojinin bütün olanaklarından faydalandıklarını ifade eden Gözay şunları söyledi: "Deri ve tekstil sektörlerinde hem Türkiye'de hem de yurtdışındaki üretimlerimizle uluslararası firmalara çözüm ortaklığı sunuyoruz. Tüm çalışanlarımızın yüzde 56'sını; beyaz yakalı çalışanların da yüzde 68'ini kadınlar oluşturuyor. Üst yönetimimizin ben dahil yüzde 65'i kadınlardan oluşuyor. Kadınlar iş hayatında çok daha titiz, özenli ve sorumluluk sahibi oldukları için bizlere güç katıyorlar. Üstelik işlerini sahiplenip, takım çalışmasına da uygun oldukları için anaç yönleriyle huzurlu bir çalışma ortamı sunuyorlar. SF Trade, bir aile gibi çalışıyor. Ülkemizin geleceğine inancımız tam."

4 farklı sektörde üretim yaptıklarına dikkat çeken Gözay, şu bilgileri verdi: "SF Trade 2003'te bebek ürünlerinde faaliyete geçti. Kısa sürede ürün gamına medikal tekstiller, koruyucu spor ekipmanları ve otomotiv lojistik kılıflarını da ekleyerek gelişimini sürdürdü. Teknik tekstil tarafında büyürken; 2009 yılında deri konfeksiyon üretimine yaptığımız yatırımla, dünyanın önde gelen lüks markalarına çanta üretimine de başladık. Yeni ürün gruplarını üretimimize dahil ederek farklı sektörlerde de yol almaya devam ediyoruz."

TOLGA TEKİN