OKT Trailer’den 80 ülkeye ihracat

Aydın'ın Efeler ilçesinde araç üstü ekipmanlar ve trailer üretimi gerçekleştiren OKT Trailer, 78 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan OKT Trailer, ihracatta artan talepler üzerine 4'üncü fabrikasını açmaya hazırlanırken 100 kişiye daha istihdam sağlayacak. OKT Trailer, yeni açacakları fabrikada kaynak operatörü, montaj operatörü ve otomotiv boyacısı olarak görev yapacak 100 elemanı kendi yetiştiriyor.

OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Genel Müdürü Hakan Maraş, Satın Alma Müdürü Fatih Maraş, ASTİM Sürekli Eğitim Merkezi'nde kendi fabrikalarında çalıştırılacak personeli yetiştirmek amacıyla açtıkları kurslarla ilgili bilgi verdi.

OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "Şu an 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ortadoğu, Afrika ve Avrupa pazarlarında çok ciddi üretim artışlarımız söz konusu. Almanya, İngiltere, Norveç, Finlandiya, Belçika'daki pazar ağımız da genişledi. Yatırımlarımızı hızlandırırken nitelikli eleman ihtiyacımızı da kendi açtığımız kurslardan temin etmeye çalışıyoruz" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE