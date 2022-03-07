Berat Albayrak kaleme aldı! ‘Burası çok önemli’ cuma günü tüm kitapçılarda

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı, 'Burası Çok Önemli' isimli kitap 11 Mart Cuma günü tüm kitapçılarda satışa çıkacak. Albayrak'ın kaleme aldığı kitap, Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolculuğunu aktarıyor.

11 MART'TA RAFLARDAKİ YERİNİ ALACAK

Berat Albayrak'ın, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabı ile ilgili Turkuvaz Kitap'tan bir paylaşım yapıldı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Berat Albayrak tarafından kaleme alınan "Burası Çok Önemli!" cuma günü tüm kitapçılarda." denildi. Kitap D&R üzerinden ön siparişe de açıldı.

Berat Albayrak tarafından kaleme alınan "Burası Çok Önemli!" cuma günü tüm kitapçılarda.



Ön sipariş için: https://t.co/2sQGOmDMo0 pic.twitter.com/3rodC0x5Fg — Turkuvaz Kitap (@turkuvazkitap) March 7, 2022

"ÇOK NET BİR BİÇİMDE İFADE EDEBİLİRİM Kİ, BİZ KÖPTÜYÜ GEÇTİK"

Albayrak'ın kaleme aldığı kitabın tanıtım bülteninde, içeriğe dair önemli ipuçları veren ifadeler yer aldı.

'Burası Çok Önemli' isimli kitabın tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:

Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.

EVET!

Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

Çok da uzun bir süre kalmadı;

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla...

Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

Sahip olduğu güçlü liderlikle...

Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.