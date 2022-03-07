Devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

İZMİR'İN Menemen ilçesinde uzun yıllar muhasebecilik yaptıktan sonra 2016'da hayvancılığa yönelen kadın girişimci Cennet Bakırlı (38), kayınpederinin hediyesi koyunla adım attığı küçükbaş hayvancılıkta, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı yüzde 85 hibe desteğinden de faydalanarak sürü sahibi oldu. Bir koyunla başladığı bu işte 55 koyun ve kuzuya ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Bakırlı, hayvanların bakımını tek başına yaptığını söyledi.

Annesinin istemediği, "Garip" adını verdiği kuzusunu da şefkatle büyüten Bakırlı, "Bu işi sürdürmeyi düşünüyorum. Başka bir bölgede de tarlamız var. Oraya da çiftlik kurup 1000 hayvan yetiştirmeyi hedefliyorum" diye konuştu.