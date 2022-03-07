Tarım Bakanı Kirişci’den uyarı: Yeterli ayçiçek yağı stoğu var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bazı medya organlarında ve sosyal medyada ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgilerin doğru olmadığını belirterek, "Gerekli tedbirler alınmıştır, ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoğu bulunmaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak, ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığına yönelik gerçeği yansıtmayan spekülasyonlara yer verildiği görüldü. Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandı. Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve salgın koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmıştır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmıştır" ifadelerini kullandı.



PLANLAMALAR YAPILDI

Kirişci, ayçiçeği yağı stoğunun yurt içi tüketimi karşılayacak şekilde ayarlandığına dikkat çektiği açıklamasında şunları söyledi: "Bununla birlikte ülke genelindeki mevcut yağış durumu, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansımaktadır. Bu çerçevede, Çukurova Bölgesi'nde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağı stoğu bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçeği yağı stoğu bulunmaktadır."



BASKINDA DEPOLARDAN ÇIKTI

AYÇİÇEK yağına zam yapılacağı söylentileri sosyal medyada algı operasyonları yapılmasına neden olurken, stokçuluğun önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler de artırıldı. Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılacağı yönündeki spekülasyonlar üzerine stokçuluk yapan marketlere gece saatlerinde baskın düzenledi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçe genelinde anlık baskınlar yapan zabıta ekipleri, depolarda stoklanmış ürünlerle karşılaştı. Marketlerin raflarında yer almayan yağların depolarda olduğu görüldü. İş yerlerini tek tek inceleyip didik didik arayan ekipler, stoklanan ürünlere el koydu ve yasal süreç başlattı.