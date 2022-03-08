Bakanlıktaki zirvede ayçiçek yağı üreticileri uyarıldı

Ayçiçek yağı üzerinde yapılan fiyat manipülasyonu sonrası vatandaşlar marketlere akın ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, yağda herhangi bir stok sorunu olmadığını açıkladı. Bakanlıktaki brifingte Türkiye'nin ayçiçek yağında herhangi bir arz ve stok sıkıntısı bulunmadığı aksine bu yıl ayçiçek üretiminin tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlandığı ifade edildi.

Kirişci, ayçiçek yağında herhangi bir stok sorunu bulunmadığını, fiyatların bilinçli şekilde manipüle edildiğini ifade etti. Bakanlıktaki toplantıda Toprak Mahsulleri Ofisi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yöneticileri sunum yaptı. Bakanlıkta birkaç gün sürecek çalışmaların ardından fiyatların üzerinde oluşan baskının düşürülmesi için yol haritası belirlenecek.

AYNI OYUN OYNANIYOR

Öte yandan Türkiye'nin çok az bir yağ stoğu kaldığını ileri sürerek halkı tedirgin edici açıklama yapmaması konusunda Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği yöneticilerinin uyarıldığı öğrenildi. Ayçiçeği ekimi ilk olarak Adana bölgesinde bu ay içinde başlayacak. Adana Yüreğir'deki üreticilerden Hüseyin Dilbaz, ayçiçek yağına hücum eden vatandaşları sağduyuya davet ederek, "Çiftçi her şeyin farkında, bu milleti aç bırakmayız. Her karış toprağı ekip, biçeriz. Kıtlık yaşanmaz. Yaratılan bu algıyı yıllar önce 70'li yıllarda da yaptılar. Yağı, şekeri saklayıp hükümete zarar verdiler, fiyatları yükselttiler. Gayeleri bu. Oynanan oyunlar bugün yine oynanıyor. Bunlar 'Hükümeti nasıl deviririz' diye yapılan planlardır. Vatandaş bu galeyana, oyunlara gelmesin " dedi.

Çiftçi Eşref Şimşek ise vatandaşların mağduriyet yaşamayacağını söyledi. Bu arada yağ fiyatları üzerinden sosyal medya platformlarında provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında işlem başlatıldı.



BİZİM DE OPERASYON ÇEKECEĞİMİZ BİLİNSİN

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı olduğunu belirterek, "Ülkede sanki yokluk yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak operasyon çekeceğimizi herkes bilsin" ifadelerini kullandı. Nebati şunları söyledi: "Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz. Kur ile ilgili ihanete varan davranışları sergileyenlerin kim olduğunu biliyoruz. Dünkü yağ ile ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket etmeye sevk eden yönlendirenler bu ülkeye sadece ihanet ediyor. Yönlendirmeye gayret edenler ülkeye düşmanlık yapıyor. Son 20 yıldır ülkede kimse hiç kimse hayat pahalılığına enflasyona ezdirilmedi, ezdirilmeyecek. Vatandaşı hassasiyete davet ediyorum."

GIDA KRİZİNE NEDEN OLMAZ

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke olarak, Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir zaman ülkemizde gıda krizine neden olmaz; yeter ki kurallar uygulansın" dedi. Palandöken, Türkiye'de gıda konusunda panik yapmayı, stok yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını vurguladı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA