Bergama Sanayi Sitesi’ne sosyal tesis kazandırılıyor

BERGAMA Esnaf Odası Başkanları, kısa bir süre önce Demirciler Odası Başkanı Özcan Ala, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Kızıltaş ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Çoban'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ilettikleri talep doğrultusunda, Büyükşehir tarafından Bergama Sanayi Sitesi'ne yapılması planlanan sosyal tesis için Bergama Ticaret Odası (BERTO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. BERTO Başkanı Fikret Ürper ve Genel Sekreter Gülay Koç'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Oda Başkanları, Büyükşehir Bergama Yerel Hizmetler Müdürü Bektaş Bal, Bergama Belediyesi Meclis Üyesi mimar Emel Ürper ve BERTO Meclis Üyesi inşaat yüksek mühendisi Azam Ziya Güç katıldı. Toplantı sonunda, yapılacak sosyal tesis içinde; çok amaçlı bir salon, yeraltı otoparkı, iş yerleri ve kamu yararına çalışan dernekler için ofislerin yer alması görüşleri öne çıktı.

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