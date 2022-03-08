TOKİ’den peşin ödeme yapana yüzde 22 indirim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamaya göre, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 indirim yapılacak. Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim hakkı kazanacak.

Yararlanacak konut ve iş yeri alıcıları, 22 Mart - 19 Nisan 2022 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcılarına ise yüzde 10 indirim uygulanacak. İsteyenler 14 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek. Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı Haziran ayının 30'uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Alıcılar aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.