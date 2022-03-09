Çiftçiye 5,6 milyarlık destek hesaplara geçti

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin dün sabahtan itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi. Kirişçi, mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktardı.

Öte yandan atıl arazilerde, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi, kurutma veya işleme tesisleri kurulması, sağlanan hibelerle desteklenecek. Hibe oranları, proje toplam bedelinin azami yüzde 75'i olarak uygulanacak. Hibe ödemelerinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak. Bu arada Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 34,98 artarak 132,51 milyar liraya ulaştı.