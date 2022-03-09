  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İzmir’de minibüs ücretlerine zam geldi! Minibüs indi bindi ücreti ne kadar oldu?

İzmir’de minibüs ücretlerine zam geldi! Minibüs indi bindi ücreti ne kadar oldu?

İzmir'de minibüs ücretlerine zam yapılma kararı çıktı. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında alınan karar gereğince 5 TL olan indi bindi ücreti 7.5 TL oldu.

09.03.2022, 13:32 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022, 13:32

İzmir’de minibüs ücretlerine zam geldi! Minibüs indi bindi ücreti ne kadar oldu?
İzmir'de Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranından zam yapılması kararı çıktı. Buna göre, 5 TL olan indi bindi ücreti 7.5 TL oldu.

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, UKOME'ye minibüs ücretleri için zam talebinde bulundu. UKOME'nin mart ayı toplantısında oybirliği ile minibüs ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Zammı doğrulayan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, 20 Mart'tan itibaren 5 TL olan indi bindi ücretinin 7.5 TL'ye çıktığını ifade etti.