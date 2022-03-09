KARGOMsende, Ace Awards 2021 Diamond ödülünün sahibi oldu

Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence)'un yedincisi düzenlendi. 1 buçuk milyonun üzerinde örneklemle gerçekleştirilen ve müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar A.C.E. Awards, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi.

Tüketiciler tarafından kusursuz müşteri deneyimi yaşatan markaların belirlendiği A.C.E Awards Ödül Töreni'ninde 150 bin markanın, 7 buçuk milyon bireysel üyenin ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markalar ödüllendirildi.

Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık bir buçuk milyonun üzerindeki anket temel alınarak hazırlanan 'Müşteri Deneyim Endeksi Araştırması' sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markalar seçildi.

57 KATEGORİDEN 96 MARKA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Markaların uçtan uca şikayet yönetim becerisinin ödüllendirildiği A.C.E Awards'da kategorisinde geçen yıl 48 farklı sektörde 91 ulusal ve uluslararası markanın ödüllendirildiği törende, bu yıl 57 kategoride müşteri deneyimini en iyi yöneten 96 marka ödüllerine kavuştu. A.C.E Awards'da kategorisinde 'Diamond' ödülünü KARGOMsende Satış&Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Tuncel Sunar aldı. Sistem ve Süreç geliştirme müdürü Guneş Kaya ile Satış Müdürü Yusuf delibaş ve Pazarlama Yönetmeni Nesrin Onür tarafından alındı.



KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit

İLK YILINDA İLK ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit ödülle ilgili yaptığı açıklamada, şikayetvar.com tarafından firmaların şikayet verileri, pazar payları ve şikayetvar.com tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 500 binin üzerindeki anket verisi alınarak 'En İyi Müşteri Deneyimi Yaşatan Firmalar'ı belirleyen araştırmanın 'Kargo Pazaryeri' kategorisinde diamond ödülü almaktan gurur duyduklarını söyledi. 2021 yılında Türkiye'nin en iyi müşteri deneyimi sunan firmaları arasında ilk yıllarında Pandemi döneminde yaz kış demeden çalışan arkadaşlarına teşekkür eden Özyiğit, Tüm emekçi kadınlar gününü kutlayarak bu önemli ödülü ilk yıllarında almalarının tesadüf olmadığını bundan sonrada aynı ödülü almak için daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Cem Hakan Özyiğit, : "Bu noktada markamızın proaktif bir şikâyet yönetimi ilkesi benimsemesinin ve gelen tüm geri bildirimlere sunduğu kalıcı çözümlerin büyük etkisi oldu. Sunduğumuz hizmetler, sektöre yeni bir soluk getiren iş modelimiz, rekabetçi fiyatlarımız ile pazarda ciddi bir fark yarattık. Bu başarımızda Turkuvaz Medya Grubu'nun yarım asrın üzerindeki yazılı basın dağıtım gücü ve tecrübesinden yararlanmamızın önemli etkisi oldu. KARGOMsende olarak yüzde 100 teslimat ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ile çıktığımız bu yolda, her yıl yeni başarılara imza atarak dev adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz."

KARGOMsende olarak iş ortaklarına hem nicelik hem de nitelik olarak en iyi hizmet sunmak için çalıştıklarını ifade eden Özyiğit, 2023 yılında sadece KARGOMsende'ye ait toplam 10 bin adet teslimat noktasına ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kasım 2020'de kurulan ve bugün itibarıyla 81 ilde beş bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezine ulaşan yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende, uçtan uca teknolojik altyapısı sayesinde tüm Türkiye'de 81 ilde, harita üzerinde canlı takip imkanının yanında, alıcılarına tahmini varış zamanı bildiren ilk ve tek marka olarak dikkat çekiyor.

KUSURSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 'YILDIZ TAYFI' İLE TAÇLANDIRILIYOR

Markaların başarılarını taçlandırdıkları törenin ödülü, Heykeltıraş Orkide Akkoç imzası taşıyor. Tamamen el yapımı olan ve Yıldız Tayfı adı verilen ödül, çok sayıda küçük yıldızın bir araya gelerek büyük bir yıldıza dönüşümlerini temsil ediyor.