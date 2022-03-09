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Haberler Ekonomi Koçarlı Belediyesi Memur alım ilanı

Koçarlı Belediyesi Memur alım ilanı

Aydın Koçarlı Belediyesi memur alım ilanını duyurdu. Başvuru formu, kurum veya belediye internet sayfasından temin edilecek.

09.03.2022, 10:44

Koçarlı Belediyesi Memur alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...