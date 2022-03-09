Tire Süt Kooperatifi Başkanı Eskiyörük yeniden aday

TİRE Süt Kooperatifi'nde, seçimli genel kurul heyecanı başladı. 23 Mart'ta yapılacağı açıklanan genel kurulda ilk önce Osman Öztürk, ardından da İlhan Ayhan başkanlığa aday olduklarını açıklamışlardı. Gözlerin çevrildiği mevcut Başkan Mahmut Eskiyörük'ten de beklenen açıklama nihayet geldi. Yaklaşık 20 yıldır aralıksız Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Eskiyörük, "Ortaklarımızın güvencesi olan kooperatifimizin devamlılığı için tekrar adayım" dedi. Eskiyörük'ün adaylık açıklaması 2 bini aşkın kooperatif ortağı arasında memnuniyet ve sevinçle karşılandı.

EFSANE BAŞKAN OLDU

2002 yılında Tire Süt Kooperatifi Başkanlığı'na seçilen efsane başkan Mahmut Eskiyörük, üreticiyi doğduğu yerde yaşatma görüşünü ısrarla savundu. Anadolu'nun yapısını bozmadan üretimin ve üreticinin devamlılığını sağlamak için "Yol haritamız tekelleşme değil, kooperatifleşme olmalı" diyen Eskiyörük, başkanlığı sürecinde hayata geçirdiği projelerle küçük üreticiyi yaşatma ve kalkındırma mücadelesi verdi. Diğer adaylardan İlçe Tarım Müdürlüğü'nde veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Osman Öztürk ile besici ve oto lastik işletmecisi İlhan Ayhan seçim çalışmalarını sürdürüyor. ■ NADİR UYSAL