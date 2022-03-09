Vekamp ihalesi 28 Mart’ta yapılacak

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde Dr. Binbaşı Halis Temel'in sağlığında kendi ismi ile kurduğu vakıf tarafından 265 milyon 365 bin lira rayiç bedelle satışa çıkartılan 21 arsa için düzenlenen ihale 28 Mart tarihine ertelendi. Dr. Binbaşı Halis Temel Vakfı Başkanı Ercan Tan, "İhaleye tek katılımcı oldu. Bazı katılımcılar da ihale tarihine evraklarını yetiştiremediklerini söylediler. Dolayısıyla rekabet ortamının oluşması için kurumun menfaatini de düşünerek ihaleyi iptal ederek, 28 Mart'a erteledik" dedi.

Çeşme'nin Paşalimanı mevkisinde ilçe halkının ve çevrecilerin tepkisine yol açan, son dönemlerin en büyük arsa satışı için Buca'daki Türk Kızılayı İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü'nde ihale yapıldı. Vakfın açtığı ihalede Vekamp olarak bilinen bölgedeki arsalar için 13.2 milyon lira da teminat bedeli istendi.

Yeni Asır'a konuşan Vakıf Başkanı ve Kızılay Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, katılım az olduğu için ihaleyi iptal ettiklerini, katılan kişinin zarfının da açılmadığını ifade etti. Tan, "İhalede rayiç bedel düşmez. Arsaların satılıp, vakfın faaliyete geçmesi gerek" dedi. ■ METİN BURMALI