160 milyon liraya satılık lüks daire

İzmir Çeşme'de rezidans, otel ve villalardan oluşacak Swissotel Residences Çeşme projesi son hızla devam ederken, Swissotel Residences Çeşme'de konut teslimlerinin 2022'de yapılması planlanıyor. Projede yer alan dairelerin fiyatları 563 bin euro ile 10 milyon euro arasında değişiyor.

BİN 300 METREKARE

Çatı katındaki Penthouse adı verilen muhteşem manzaralı dairenin satış fiyatı adeta dudak uçuklattı. Lüks gayrimenkul kategorisindeki dairenin satış fiyatının 10 milyon euro olduğu ve yeni sahibi beklediği öğrenildi. Swissotel Çeşme, eşsiz manzara sunan, her biri 1300 metrekare genişliğindeki 2 katlı, özel havuzlu ve teraslı 2 penthouse başta olmak üzere 68 süitten oluşan 248 odayla hizmet verecek. 5 kıta, 17 ülkede uluslararası üne sahip otel markası Swissotel, böylelikle dünyanın farklı noktalarındaki güzellikleri yaşatan otellerine Çeşme'yi de ekleyecek.

Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İskender Dilek, Swissotel Çeşme, otel ve rezidans projesi ile Çeşme'de ileri düzey otelciliği her yönüyle hissettirecekleri bir projeye imza attıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtmişti. Projede terasta özel tasarıma sahip Penthouse lüks 10 milyon euroluk rezidans alıcı bekliyor.

FATİH ŞENDİL