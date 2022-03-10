Ayçiçek yağı ucuzlayacak

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, son günlerde yapılan manipülasyonlarla fiyatları bir anda iki katına çıkan ayçiçek yağında herhangi bir telaşa gerek bulunmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Putin ile yaptığı görüşmede güvenli ticaret koridoru oluşturulması talebi oldu. Çok kısa sürede bu görüşmeler olumlu sonuçlanacak. Dün yola çıkan 4 gemideki yağlar Türkiye'ye geldiğinde 5 litre yağın fiyatı bir anda 120- 130 lira seviyesine çekilecek" dedi. Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Kılıç, son günlerde ayçiçek yağı üzerinden özellikle muhalefetin yürüttüğü algı operasyonlarına dikkat çekerek, vatandaşın panik yapmaması gerektiğini, Türkiye'nin kendisine yetecek kadar ayçiçek yağı bulunduğunu ifade etti.

MAVİ KORİDOR ÖNEMLİ

Kılıç, "Biz yağ ihtiyacımızı ayçiçek yağından karşılamak zorunda da değiliz. Yani palm, soya, koza, kanola, aspir yağları dünyada mevcut. Zaten gerek iş adamları gerekse sektörün başka ülkelerden de değişik yağları alma konusunda gayretleri sürüyor" diye konuştu. Bir haftada bir aylık tüketilebilecek şekilde ürünün marketlerden satın alındığını söyleyen Kılıç, Azak Denizi'nde bekleyen yağ gemileri için oluşturulacak güvenli "Mavi Koridor" ile bu psikolojik havanın bir anda dağılacağını ifade etti. BARIŞ ŞİMŞEK

EKONOMI MASASINDA "B PLANI" HAZIRLIĞI

BEŞTEPE'DE toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine etkilerini azaltmaya yönelik adımlarla, dünyada yaşanan enerji fiyat artışları, hammadde ve ara malı tedariki, enerji ve gıda arz güvenliği ile turizmde alınacak önlemleri değerlendirdi. Savaştan en çok etkilenen sektörlere yönelik olası risklere karşı B Planı masaya yatırıldı. Artan enerji fiyatlarına karşı milli hamlelerle birlikte, kaynak, pazar çeşitlemesine gidilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki EKK toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

HAZAL ATEŞ

DENİZLİ'DE BİM VE A101'DE DENETİM

DENIZLI'NIN Çameli ilçesinde BİM ve A101 marketlerde zabıta ekipleri tarafından sıvı yağ denetimi yapıldı. Sıvı yağın biteceğine yönelik algı operasyonlarını fırsatçılığa çevirmek isteyenlere karşı ekipler ülke genelinde harekete geçti. Denizli'nin Çameli ilçesinde de BİM ve A101 marketleri, Çameli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Yapılan denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki fiyat farkı kontrol edildi. Stokçuluğa karşı depolara da bakan ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

SEBAHATTİN ALP