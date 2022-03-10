İDÇ’de kadın çalışan sayısını artıracağız

KADINLARIN iş yaşamındaki rolünü geliştirmeye yönelik çalışmaları destekleyen İzmir Demir Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanları ile kutlama yemeğinde bir araya geldi. Yemekte konuşan İzmir Demir Çelik İcra Kurulu Üyesi Selin Şahin, kadınların gücü ve iş hayatındaki önemini vurgulayarak "İDÇ olarak kadın çalışanlarımızın sayısını arttırmayı hedefliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsiyoruz. Gelecekte de sürdürülebilir bir başarı için, bugünden kadın - erkek eşitliğinin sağlanması önem taşıyor" dedi.

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