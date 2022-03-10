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Haberler Ekonomi İDÇ’de kadın çalışan sayısını artıracağız

İDÇ’de kadın çalışan sayısını artıracağız

10.3.2022

İDÇ’de kadın çalışan sayısını artıracağız
KADINLARIN iş yaşamındaki rolünü geliştirmeye yönelik çalışmaları destekleyen İzmir Demir Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanları ile kutlama yemeğinde bir araya geldi. Yemekte konuşan İzmir Demir Çelik İcra Kurulu Üyesi Selin Şahin, kadınların gücü ve iş hayatındaki önemini vurgulayarak "İDÇ olarak kadın çalışanlarımızın sayısını arttırmayı hedefliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsiyoruz. Gelecekte de sürdürülebilir bir başarı için, bugünden kadın - erkek eşitliğinin sağlanması önem taşıyor" dedi.
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