İzmir’de ulaşım ücretlerine zam

İZMIR UKOME toplantısında şehir içindeki minibüs ücretlerinde indi-bindi ücretinin 7,5 TL olması kararlaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı araçlarda ise 6,5 TL'ye çıkan toplu ulaşım ücretinin, TEFE ve TÜFE'ye bağlanarak her ay zam yapılmasının önü açıldı. Büyükşehir'e bağlı toplu taşıma araçlarına biniş ücreti yapılan yüzde 38 zamla 4,70'ten; 6,5 TL'ye çıkarıldı. Zammın 20 Mart'tan geçerli olması bekleniyor. İzmir'de minibüs taşımacılığı indi bindi ücreti 5 liradan 7,5 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifesinin 21 Mart'tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

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