KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilana göre KTO Karatay Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen Fakülte ve Bölüm/Anabilim Dalı bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.