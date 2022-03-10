  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

KTO Karatay Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

10.03.2022, 09:28

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilana göre KTO Karatay Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen Fakülte ve Bölüm/Anabilim Dalı bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA