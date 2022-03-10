AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Muhsin Bayrak, İngiltere Premier Ligi devi Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'le görüşmelere başladıklarını açıkladı. Chelsea futbol kulübünün yöneticileriyle dün masaya oturduklarını belirten Bayrak, "Londra'da Türk bayrağını dalgalandıracağız" dedi. Birçok Avrupa ülkesinde ve İngiltere'de de yatırımları bulunan Türk iş adamı Muhsin Bayrak, Chelsea'nin satışa çıktığını duyar duymaz kulübü almak için harekete geçti. Bayrak satın almayla ilgili görüşmelerin Perşembe ya da Cuma günü günü Londra'da süreceğini söyledi. AB Grup adına Londra'ya giden avukat Berivan Erdoğan ve şirketin Avrupa temsilcisi Vehbi Kevser kulüp yöneticileriyle dün bir araya geldi.

TÜRKİYE'YE ARMAĞAN

Bodrum'da yaptığı dev projelerin başında duran Muhsin Bayrak, "3.3 milyar sterlinlik teklifte bulunduğumuz doğru değil. O şişirilmiş bir rakam. Biz kimsenin taşeronu olmayız. Şu anda 5 ülkede çok büyük işler yapıyoruz. Bizim ve Türkiye'nin, Türk iş insanlarının gücünü göstermemiz gerekiyor. Türk şirketleri dünyanın her yerinde olmalı. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Bu kulübü satın aldığımız zaman gerek holdingimiz için gerekse Türkiye'miz için çok büyük bir prestij olacak. Biz hesabımızı kitabımızı yaptık. Dünya sermayesinin en güvenilir limanı Türkiye'dir. 2 hafta içerisinde netleşecek. Chelsea'yı alırsak ülkemize armağan edeceğiz. Kulüpte Türk futbolcu teknik adamlar olacak" dedi.

SERVETİ 8 MİLYAR STERLİN

ASLEN Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Mutki Aşireti'nin lideri. 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, yurt içinde ve yurt dışında projelerde yer aldı. Muhsin Bayrak'ın 8 milyar sterlin civarında serveti olduğu düşünülüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea'nin 3 milyar sterlinlik bir değere sahip olduğu ifade ediliyor. Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, son olarak dünyaca ünlü ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve'nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü'nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza attı.

FERDİ YAVUZ