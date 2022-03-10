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Haberler Ekonomi Yunusemre Belediyesi Yuntar marketi açtı

Yunusemre Belediyesi Yuntar marketi açtı

10.3.2022

Yunusemre Belediyesi Yuntar marketi açtı
MANISA Yunusemre Belediyesi, Yuntar Gıda Şarküteri mağazasını Yunus Emre Millet Çarşısı'nın zemin katında hizmete açtı. Markette başta temel gıda ürünleri olmak üzere et ve süt ürünleri en uygun fiyata satılacak. Vatandaşların Yuntar markette hesaplı alışveriş yapma imkanı bulacağını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Patentini aldığımız 20'ye yakın ürün, kendi organik ürün markalarımız burada satılacak. Belirli günlerde ette maliyetine satış yapılacak. Kar amacı gütmüyoruz" dedi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de Yuntar'ın yeni şubeler açmasını umut ettiklerini söyledi.
CÜNEYT HASÇELİK
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