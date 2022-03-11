EİB’ten ihracatın 56 yıldızına ilanla teşekkür

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), 2021 yılında Türkiye'ye 7,8 milyar dolar döviz kazandıran sektörlerinde ilk üçte yer alarak 61 ödüle hak kazanan 56 firmaya gazetelere verdiği ilanlarla teşekkür etti. 2021 yılının ihracat şampiyonlarını gazetelere 9 sütuna manşet yaparak ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri gelenekselleşen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ni de önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planlıyor. Türkiye'nin 2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını hatırlatan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege'nin Türkiye'nin ihracatına 28 milyar doların üzerinde katkı sağladığını aktardı.

MORAL VERMEK İSTEDİK

EİB'IN "Şampiyonlar Ligi"nde yer alan 56 firmanın 2021'de 7,8 milyar dolar ihracata imza attığı bilgisini paylaşan Eskinazi, "İhracat şampiyonlarımız 2020 yılındaki 5,3 milyar dolarlık ihracatlarını 2021 yılında yüzde 47 geliştirmeyi başardılar. Birliklerin 2021 yılında gerçekleştirdiği 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracata katkı sağlayan 7 bin ihracatçımızın her birini "Kahraman" olarak görüyoruz. İhracatçılara ilk ödül törenini 2004'te başlattık. Pandeminin zirve yaptığı ortamda verdiğimiz gazete ilanlarıyla ihracatçılarımıza bir nebze moral vermek istedik" diye konuştu.

56 firmanın EİB'in 2021 yılı ihracatından yüzde 48 pay aldıklarını dile getiren Eskinazi, Türkiye'nin ihracatına 2022 yılında 18 milyar dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. EİB'in listesindeki 46 firma yerini korurken, 10 firma listeye girme başarısı gösterdi. PETKİM, EİB üyeleri arasında en çok ihracat yapan firma olurken, ikinci sıradaki Pergamon Status en çok ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi ilan edildi. Zirvenin 3. sırasında Başak Metal yer aldı. İhracat şampiyonları listesinde İzmir 33, Manisa 11, Aydın 6, Denizli 3, Muğla 2 ve Uşak 1 firmayla temsil edildi.