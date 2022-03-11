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Haberler Ekonomi Tire Süt Başkanı Eskiyörük: Süte 2, yeme 0.5 TL destek primi verilsin

Tire Süt Başkanı Eskiyörük: Süte 2, yeme 0.5 TL destek primi verilsin

11.3.2022

Tire Süt Başkanı Eskiyörük: Süte 2, yeme 0.5 TL destek primi verilsin
TIRE Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Rusya- Ukrayna savaşı ve dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle hammadde ve tedarik zincirinin kopma noktasına geldiğini belirterek, "Süte 2, yeme 0.5 TL destekleme primi verilsin. Çiftçi yaşatılmalı, inekler kesimden kurtarılmalıdır" dedi. Temel girdilerdeki fiyat artışlarının çiftçiyi çaresiz bıraktığını kaydeden Eskiyörük, "Üretimin sürmesi için 4.7 TL olan süt fiyatının 7.5 TL olması gerekiyor. Savaş bitinceye kadar devlet bu kaynağı mutlaka yaratmalı" diye konuştu. Eskiyörük, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'yi kutlayıp başarı diledi.
NADİR UYSAL
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