Berat Albayrak’ın kitabı piyasaya çıktı! ’Biz köprüyü geçtik’

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden ayrıldıktan sonra Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini aktardığı 'Burası Çok Önemli!' isimli kitabı çıktı. Albayrak, kitabında hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev yaptığı dönemde hangi politikaları neden uyguladığını, neleri değiştirmek istediğini kaleme aldı. Hazine ve Maliye eski Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Albayrak, Turkuvaz Kitap'tan çıkan 288 sayfalık kitabında, hem Enerji ve Tabii Kaynaklar hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı beş yıllık süre zarfında daha önce kamuoyuna yansımayan çok sayıda anekdotu okuyucuyla paylaşıyor.

TARİHTEN ALDIĞI MİRASLA

Kitabında bir çok grafik kullanarak önemli veriler paylaşan Albayrak kitabının tanıtım bülteninde "Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. Evet! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz. Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak" diyor. Bültende, "Tarihten aldığı büyük mirasla... Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla. Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle. Sahip olduğu güçlü liderlikle... Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle. Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır" ifadelerine yer veriliyor. Kitabı kaleme alma amacının, hiçbir saldırıya, iddiaya ve iftiraya cevap vermek olmadığını vurgulayan Albayrak bu kitabı "Siyasi bir polemiğe, tartışmaya kapı aralamak için değil; yüklendiğimiz yükün, talip olduğumuz idealin, verdiğimiz mücadelenin, hayata geçirdiklerimizin ne olduğunu merak edenlerle paylaşmak, bu dönüşümün ve yeni dönemin takipçisi olacak gençlerimize yapılanları birinci elden anlatmak için..." kaleme aldığını ifade ediyor.



GAZ İHRAÇ EDEN ÜLKE OLACAĞIZ

Albayrak, kitabında Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmek için siyasi kariyeri boyunca attığı adımların şifrelerini sunuyor. Ayrıca bakanlığı boyunca ektiği tohumların bir kısmının hayata geçtiğini, bir kısmının da yeni hayata geçmeye başladığını aktaran Albayrak, bir kısmının da yakın gelecekte uygun koşulların oluşması ile devreye gireceğini belirtiyor. Ekonomik bağımsızlık için şart olan cari açık probleminin artık Türkiye için kesinlikle çözüldüğüne şahit olunacağını söyleyen Albayrak, bunun için güçlü altyapısıyla turizmin özellikle pandemiden sonra daha da pozitif şekilde ayrışarak ülkemizin 50 milyar doların üzerinde yıllık gelire ulaşabileceğini aktarıyor. Albayrak, "Bırakın ithalatın ikamesini, Türkiye 2030 yılından önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına girecek" diyor.



165 MİLYARIN ÜZERİNDE KAR

Albayrak, görevi bıraktığı Kasım 2020 tarihinde Merkez Bankası rezervlerinin 85.2 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Kur saldırılarına rağmen rezervlerin 2019 sonunda 105.7 milyar dolara yükseldiğini ancak 2020 sonunda 93.6 milyar dolar olduğunu ifade ediyor. 2021 sonunda rezervlerin 111 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Albayrak, "Yaşadığımız onca sınamayı, pandemi ve küresel krizleri başarıyla geçerek resmi rezervlerimizi korumayı başarmışız. Cari dengedeki iyileşmenin de etkisiyle çok yakın bir gelecekte tarihteki en yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanıyor. Merkez Bankası'nın 2018-2021 yılları arasındaki başarılı yönetiminin sonucu olarak tarihinde hiç görülmemiş düzeyde toplam 165 milyar liranın üzerinde kâr ettiğini paylaşıyor.