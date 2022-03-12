Lokantacılar Odası’nda aday rekabeti kızıştı

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nın (İLGEO) seçimli olağan genel kuruluna sayılı günler kala başkan adayları arasındaki rekabet iyice kızıştı. Yeniden aday olan İLGEO Başkanı Aykut Yenice, rakibi ve aynı zamanda Konak Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi olan Doğan Kılıç'a sert sözlerle yüklendi. Bastırdığı broşürde Kılıç'ın şikayet dilekçesindeki 'Türkiye' yerine 'Türküye', 'Zeytinlik' yerine 'Zetilik' şeklindeki imla hatalarına dikkat çeken Yenice, daha önce oda başkan vekilliği yapan Kılıç ile yönetim listesindeki İcabi Yıldız'ın talibi oldukları odayı icraya vererek zarara uğratmaya çalıştıklarını kaydetti. Genel kurulda, Yenice, Doğan Kılıç ve oda kurucusu Adil Müftüoğlu'nun torunu Alpay Okyay ile ittifak yaptığı Ahmet Akçiçek'in gösterecekleri adayla birlikte 3 liste yarışacak. Başkan adaylarının üyelerle görüşmeleri sürenken, Yenice, rakibi Kılıç'ın kendi el yazısı ile daha önce hakkında TESK'e yazdığı imla hatalarının yer aldığı şikayet dilekçesini broşüre koydu.

HEPSİ BELGELİ

"Ülkemizin adı 'Türküye' değil, 'Türkiye'. Semtimizin adı 'Zetilik' değil, 'Zeytinlik'. Şehrimizin adı 'İzmi' değil, 'İzmir' Sayın Meclis Üyesi Doğan Kılıç" ifadelerini kullanan Yenice, broşürün diğer sayfasında Kılıç'ı şahsi çıkarları için odaya çirkin saldırılarda bulunmakla suçladı. Yenice, Kılıç'ın huzur hakkı başta olmak üzere çeşitli alacakları için odayı icraya verdiğine de dikkat çekerken, Kılıç'ın listesinde yer alan emekli zabıta memuru İcabi Yıldız'ın kendisini iş takipçisi olarak beyan ettiğini, lokantacılıkla hiç alakası olmadığı halde odayı icraya vererek maddi manevi zarara uğratmaya çalıştığını vurguladı. Yenice tüm iddialarının ispatlı ve belgeli olduğunun da altını çizdi.

■ METİN BURMALI