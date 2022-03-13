Aydın’da 6 firma ihracat şampiyonları listesinde

EGE İhracatçı Birlikleri'nin açıkladığı ihracat şampiyonu 56 firma arasında Aydın'dan 6 firma yer aldı. 225 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığı 2021'de Ege Bölgesi, Türk ihracatına 28 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağladı.

BÜYÜK GURUR DUYDUK

2020'deki 5.3 milyar dolarlık ihracatlarını 2021'de yüzde 47 geliştiren ihracat şampiyonları, 2021'de 7.8 milyar dolar ihracata imza attı. Sektörlerinde ilk üçte yer alarak 61 ödüle hak kazanan 56 firmanın Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2021 yılı ihracatından yüzde 48 pay aldığı, 46 firmanın listedeki yerlerini koruduğu görülürken, 2021'deki ihracatla 10 firma listeye girme başarısı gösterdi. Oda üyesi 6 sanayi kuruluşunu tebrik eden AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, "Yıldız ihracatçı sayımızı 6'ya çıkarmış olmak ilimiz için önemli" dedi.

LİSTEDEKİ FİRMALAR

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği sektör 2'ncisi Osman Akça Tarım, Ege Maden İhracatçıları Birliği sektör 1'incisi Kaltun Madencilik, sektör 3'üncüsü Alabanda Madencilik, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği sektör 3'üncüsü Agromey Dış Ticaret, Elektrik/Elektronik sektör üçüncüsü Uğur Soğutma, İklimlendirme sektör 2'ncisi Uğur Soğutma ve Otomotiv sektör 2'ncisi Jantsa Jant Sanayi. ■ İHSAN KARATAŞ