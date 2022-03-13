Telefon, internet ve köprülere düzenleme

Önünüzdeki haftalarda vatandaşı da yakından ilgilendiren üç konuda önemli düzenlemeler gündemde. Bunlar telefon, cep telefonu ve internetten açma kapama parası alınmaması, 3 yıl kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptali, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı oranında düşürülmesi olarak sıralanıyor.

PARA KESME DÖNEMİNE SON

Tüketicileri Koruma Yasası geçtiğimiz günlerde TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler üç önemli konuda vatandaşı da rahatlatacak bazı çalışmaların yapıldığını ortaya koydu. AK Partililer bu düzenlemeleri komisyon üyeleri ile de paylaştı. Elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet gibi hizmetlerde faturaların ödenmemesi halinde kesme işlemi uygulanıyor. Doğalgazda 36 lira, GSM operatörleri 30-50 lira arasında değişen açma-kapama bedeli alıyor.

Elektrikte ise bu rakam 37 ila 189 lira arasında değişiyor. Bunlar özel sektörde ve belediyelerde olduğu için bir düzenleme söz konusu olmayacak. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenleme ile internet, cep telefonları veya sabit telefonlarla ilgili bir karar alınacak. Eğer ekstra bir hizmet gerektiyormiyor, bu işlem için bir personel görevlendirilmiyorsa, yani sadece dijital ortamda bu işlemle hizmet açılabiliyorsa açma-kapama parası alınmayacak. Örneğin biri faturasını ödememiş. Ödedikten sonra dijital ortamda, bir tuşa basarak açma işlemini halledebiliyorsa para alınmayacak. Bu kriterlere telefon, cep telefonu ve internet uyuyor.

KULLANILMAZSA İPTAL OLUR

Mevcut sistemde 7 yıl kullanılmayan cep telefonların hatları iptal ediliyor. Bu sürenin aşağı çekilmesine ilişkin de bir çalışma yapılıyor. Yeni sürenin 2 ya da 3 yıl olması planlanıyor. Böylece klonlama yani kaçakçılığın da önüne geçilecek.

CEZALAR 4 KATINDAN 2 KATINA İNDİRİLECEK

PARALI kullanılan otoyol, tünel, köprülerden kaçak geçenlere verilen ücretin 4 katı cezalar da gündeme geldi. Özellikli İstanbul'da bunun büyük sorunlara neden olduğu, bazı vatandaşların araçlarının bedelinden çok cezası bulunduğu aktarıldı. Toplantıda kaçak geçiş cezasının 4 katından 2 katına indirilmesi önerildi. Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, ilgiler ile konuşacağını, yasa Genel Kurul'a inene kadar bu yönde bir değişiklik yapılması için yoğun caba harcayacağını söyledi.

■ ZÜBEYDE YALÇIN