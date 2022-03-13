Yerli ve milli otomobil TOGG görücüye çıkacak

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, uluslararası tanıtımının yapıldığı Amerika'nın ardından Ankara'da sahneye çıkıyor. TOGG'un da tanıtılacağı dünyanın ilk 'ekonomi ve iklim değişikliği' temalı fuarına AB, Birleşik Krallık, Japonya'nın da aralarında yer aldığı ülkelerin büyükelçileri, Birleşmiş Milletler'den uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarının temsilcileri, oda ve belediye başkanları başta olmak üzere kadar 12 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.

BÜYÜK FUAR 30-31 MART'TA

Ankara, dünyadaki ilk 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "Fuara Türkiye'nin önde gelen markaları destek verecek. TOGG stant açarak otomobilini tanıtacak. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunun her yönüyle ele alınacağı oturumları gerçekleştireceğiz" dedi. Yeşil dönüşümde farkındalık oluşturarak, döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için Ankara Ticaret Odası öncülüğünde 30-31 Mart'ta Congresium'da gerçekleştirilecek fuarda 4 bin metrekarelik alanda özel tasarlanan iklim, sektörler, yeşil, kampüs, yeşil fikirler meydanları olacak.

35 SEKTÖRDE RİSKLER BELLİ

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de iklim değişikliği konusunda uzman bir firmayla çalışma yürüttükleri belirterek, 35 sektörle ilgili firmaların karşılaşabileceği riskleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri çıkaracaklarını anlattı. Özdebir, 2026 yılına gelindiğinde şirketlerin karbon ayak izlerinin sadece beyana değil, doğruluğunu ispat edecek onaylanmış belgelere ihtiyaç duyacağına işaret ederek, "Türkiye'de de 2026 yılına kadar uluslararası akreditasyona sahip karbon ayak izi verilerini doğrulayacak bir kuruma ihtiyacımız var" diye konuştu.

12 BINI ASKIN KATILIMCI GELECEK

ZİRVE kapsamındaki oturumlarda Makedonya eski Devlet Başkanı Gjorge Ivanov, Kolombiya eski Devlet Başkanı Andres Pastrana, Meksika eski Devlet Başkanı Felipe Calderon'un da konuşmacı olarak yer alacağını dile getiren Yılmaz, fuara 12 bini aşkın katılımcı beklediklerini kaydetti. Yeşil dönüşüm için hazırladığı şarkısını ilk kez seslendirecek Ayna Grubu'nun konseri ile Selçuk Balcı ve Dolapdere konserlerinin de yer alacağı zirvede, Rafadan Tayfa ekibi özel bir gösteri gerçekleştirecek.

HAZAL ATEŞ