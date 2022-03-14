1915 Çanakkale Köprüsü’nde son teknolojiler kullanılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin yapay zeka desteğiyle sağlanacağını belirterek, "Uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleştirilecek." dedi. Karaismailoğlu mega projenin 18 Mart'ta açılacağını belirterek, "Köprünün güvenliği de son teknoloji sistemlerle sağlanacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü üzerindeki tüm alt sistemler ilk defa projede kullanılan Zırhlı Fiber Optik Kablo Veri Ağı ile tüm alt sistemlere entegre edildi. Trafik ve Meteorolojik Risk Analizleri kullanılarak güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı" diye konuştu.