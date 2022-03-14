3600 ek gösterge için 2. toplantı 16 Mart’ta

Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmet çalışanları, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği sona erecek, emekli ikramiyesini yükselten "tazminat yansıtma oranı" da yükselecek. Kamuda, 2200 ek göstergeden yararlananların 3600 ek göstergeye yükselmesi ile aylığı yaklaşık 255 lira artacak. Kamu çalışanlarının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı.

DENGESİZLİK BİTECEK

Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ikinci toplantı Çarşamba günü yapılacak. İlk toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu. Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek. İkinci toplantıda da taraflar meslek gruplarına ilişkin yaptıkları çalışmayı paylaşırken bütün unvanlardaki dengesiz olan göstergeler düzeltilecek.

■ HAZAL ATEŞ