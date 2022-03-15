‘Minibüsçü esnafının sorunlarını çözeceğiz’

Esnaf teşkilatında kongre heyecanı sürerken önümüzdeki günlerde sandık başına gidecek olan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası'nın Başkan adayı Mehmet Kayışdikici, Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. "Minibüsçüler odamızın, üyelerin hakkını koruyan bir kurum olmasını sağlayacağız. Odamızı ticarethane olarak gören mevcut yönetimden kurtarıp, gerçek bir meslek odası haline getireceğiz" diyen Kayışdikici, yönetime geldikleri takdirde yapacaklarını şöyle sıraladı:

GÜZERGAH DÜZENLEMESİ

"Gelişen, büyüyen şehrimizi iyi bilmek, yolcu hareketliliklerini doğru analiz etmek gerekir. Semtler arasında doğru bağlantıları kurarak yolcuları en hızlı şekilde ulaşmak istedikleri noktalara götürmemiz gerekiyor. Geçmişte oluşturduğumuz, hala İzmir'de en gözde güzergahlardan olan Basın Sitesi, Kuruçeşme, Yeni Girne en iyi örneklerdir. Mevcut yönetimle beraber her yıl taşıdığımız yolcuda düşüş yaşaya yaşaya buralara gelindi. Araçlarımızın güzergahlarının internet sitemizde olmayışı da çok büyük eksiklik. Bu uygulamayı hayata geçireceğiz."

"Araçlarımız yükselmiş kilometreleri nedeniyle çok arıza yapıyor. Aşırı maliyetleri sebebiyle yeni araç alamıyoruz. Bunun yerine uygun maliyetli daha düşük model ve daha az kilometredeki bakımlı araçları alarak bu zor dönemi geçirmeye çalışacağız. Oda bünyesinde sigorta işlemleri daha etkin yapılabilir hale getirilecek. Esnafımıza bu gider kaleminden indirimler sağlamaya çalışacağız. Ayrıca son dönemde esnafımıza pandemide yazılan haksız cezaların iptali için yaptığım hukuki yönlendirmeler sonuç vermiştir. Birçok esnafımızın cezaları iptal edilmiştir. Bu bağlamda oda olarak esnafımıza hukuki konularda destek olacağız."

MESLEK İÇİ EĞİTİMLER

Meslek içi eğitimlerine önem vereceklerini belirten Mehmet Kayışdikici, "Esnafımızın meslek etiğine uygun davranması için eğitimleri devamlı hale getireceğiz. Mesleğimizin imajı her geçen gün daha da yıpranmaktadır. Bunun için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olup kendimizi daha iyi anlatacağız. Kritik noktalarımızdan olan Karşıyaka otoparkımızda düzenlemeye gitmeliyiz. Geçen 12 yılda araç dağıtımlarıyla artan araç sayısı ve ilgisizlikle birlikte Karşıyaka'da iş tamamen kargaşa haline gelmiştir. Dönüşümlü çalışanlarla birlikte 21 güzergaha hizmet veren bir nokta kesinlikle daha düzenli olmalı."

TOLGA TEKİN