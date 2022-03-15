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Haberler Ekonomi TÜBİTAK uzay bünyesinde görev yapmak üzere 76 proje personeli alıyor

TÜBİTAK uzay bünyesinde görev yapmak üzere 76 proje personeli alıyor

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK Uzay bünyesinde görev yapmak üzere 76 proje personeli istihdam edecek.

15.03.2022, 08:55

TÜBİTAK uzay bünyesinde görev yapmak üzere 76 proje personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK Uzay bünyesinde görev yapmak üzere 76 proje personeli istihdam edecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler www.tubitak.gov.tr internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer almaktadır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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