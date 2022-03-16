1915 Çanakkale’den üretime 5.3 milyar euro

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mega projeler arasındaki 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, geçiş süresini 6 dakikaya indirecek projenin ekonomiye büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Projenin GSYH etkisinin 2 milyar 442 milyon euro, üretime etkisinin 5 milyar 362 milyon euro olduğu açıklandı.

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının 18 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacağını kaydederek, projenin yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon euro olduğuna, projenin 1.5 yıl önce tamamlandığına dikkati çekti.

40 KİLOMETRE KISALACAK

Köprünün 89 km otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 101 kilometre uzunluğunda olan Kınalı-Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığını aktaran Karaismailoğlu, "Malkara- Çanakkale Otoyolu da güzergahı 40 kilometre kısaltacak" dedi. Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprü'müz Lapseki- Gelibolu arası feribot seferi ile 1.5 saat süren geçiş süresini 6 dakikaya indirecek. Pandemiye rağmen büyüyen ve ihracatta Cumhuriyet rekoru kıran, yarını değil 2053 vizyonu ile tam bağımsız Türkiye'nin bir mührüdür" değerlendirmesinde bulundu.