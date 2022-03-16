Aydın’ın yeni OSB’sinde bin kişiye istihdam müjdesi

AYDIN'DA kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile tarım modernleşirken, bin kişilik de istihdam sağlanacak. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'de kuruluş aşamasında olan 50 tarıma dayalı OSB'lerden ilkinin Aydın'da hayata geçeceğini belirterek, "Bu projeyle topraksız, ısıtması yenilenebilir enerji kaynakları ile en iyi tarım uygulamalarını hedefliyoruz. Yeni OSB'miz her bir 25 bin metrekareden oluşan 20 adet sera, 4 bin metrekareden oluşan 9 adet sanayi parseline sahip. Modern otomasyon sistemli teknolojik seralarda yıllık 10 bin ton yaş sebze üretilecek. Bölgede bin kişiye de istihdam yaratılacaktır. Özellikle 'akıllı tarımın güvenli kalesi' vizyonu ile başlattığımız bu projeyle firmalara belirli standartlarda üretim yapma, en uygun şartlarda arazi sağlanması gibi birçok noktada imkan verilecek" ifadelerini kullandı. Aksoy, yatırımcılara yeni açılacak OSB'de yatırım yapmaları çağrısında bulundu. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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