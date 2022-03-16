Memura ek gösterge için son viraja girildi

Milyonlarca öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, yönetici, yardımcı sınıf personelin gözü kulağı 3600 ek gösterge için verilecek karara çevrildi. Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapıyor. Bugün yapılacak toplantıda 3600 ek gösterenin verileceği kadro ve unvanlar müzakere edilecek.

MEMUR GÖSTERGELERİ

Yeni düzenlemeyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergeleri yeniden düzenlenecek. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantısının ardından bugün ikinci kez toplanıyor. Toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri de katılacak. Memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olan ek gösterge rakamları 'kadro, hizmet sınıfı ve derecelere' göre farklılık gösteriyor. Çalışmada göstergesiz memur kalmayacak.

EĞİTİMLERİNE GÖRE

Ek gösterge 'kadro unvanı, derece, eğitim' durumuna göre düzenleniyor. Polislerde derece, ikili eğitim, hemşire ve imam-hatiplerde de derece, üçlü eğitim ayrımı dikkate alınıyor. Yeni düzenlemeyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergeleri yeniden düzenlenecek. Bugünkü toplantıda Hükümet ve Memur-Sen yetkilileri, 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair müzakerede bulunacak.

ADALETSİZLİĞE SON

Meslek gruplarında adil olmayan ek gösterge sorunu bütüncül bir yaklaşımla çözülecek. Şube müdürleri, daire başkanları da kamudaki hiyerarşiye göre gösterge alırken, üniversite yöneticilerinin göstergesi de düzenlenecek. Kadro unvanı, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre yeniden belirlenecek ek göstergede emekliliğe yansıtma oranları da çalışılıyor.

AYLIK VE İKRAMİYE YÜKSELECEK

EK göstergenin yüksek olmasının emekli aylığı ve ikramiyesini artırdığına dikkat çeken Memur- Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Kamu çalışanları düzenlemenin bir an öce yasalaşmasını bekliyor. "Memur-Sen olarak taleplerimiz hazır. Hükümetten düzenlemenin kapsam, içeriğe ilişkin teklifini açıklamasını bekliyoruz. Biz de taleplerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Sürecin hızlanmasını, düzenlemesinin Mayıs'ta Meclis'e gelmesini bekliyoruz" dedi.

HAZAL ATEŞ