Nebati, yabancılara yatırım çağrısı yapacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı 2022'yi ziyaret edecek, ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'na katılarak yatırımcılarla bir araya gelecek. Nebati'nin programın ikinci gününde ise Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nce düzenlenecek 'Uluslararası Yatırımcı Kahvaltısı' programına katılarak, yabancı katılımcılara Türkiye'nin sektördeki potansiyelini ve yatırım imkanlarını anlatması bekleniyor.

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