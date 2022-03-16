Sağlık ordusuna katılacak personelin detayları açıklandı

RESMI Gazete'de dün yayımlanan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.Adaylar tercihlerini, 15-22 Mart tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.

10 BİN DAİMİ İŞÇİ

10 bin kadronun 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni olacak. Biyolog Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sosyal Çalışmacı, Ağız diş sağlığı elemanları da listede yer alıyor. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı ilanına ise 'esube. iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilecek. Başvurular 15-21 Mart tarihlerinde bu adres üzerinden gerçekleştirilecek.