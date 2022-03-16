Türkiye turizmde rotasını değiştirdi

Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, gelişmeleri üzüntüyle takip ettiklerini, her iki ülkenin de, Türk turizmi açısından önemli olduğunu belirterek, 2021 yılında Rusya'dan 4.7 milyon, Ukrayna'dan 2 milyon ziyaretçi geldiğini hatırlattı. Savaşla birlikte rezervasyonlarda düşüş yaşandığını, turizmdeki beklenti ve hesapların değişeceğini söyleyen Bağlıkaya, Balkanlar, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ağırlık verdiklerini kaydetti.

SAVAŞIN YANSIMALARI

Bağlıkaya, geçen yılki yabancı ziyaretçilerin yüzde 28'e yakınını Ukrayna ve Rusya'dan gelen turistlerin oluşturduğunu, iki ülke arasındaki savaşın bir an önce bitmesini istediklerini belirtti. Bağlıkaya, "En fazla turist aldığımız Rusya'dan 2021'de 4.7 milyon, üçüncü büyük pazarımız olan Ukrayna'dan 2 milyon ziyaretçi konuk ettik. Gelinen noktada, yakın coğrafyamızda önemli ilişkilerimizin olduğu bu iki ülke arasında süren savaşın turizme de yansımaları olacaktır. Savaşın ne kadar süreceği belli değil. Savaş sona erse bile yarattığı ekonomik sıkıntılar turizmdeki beklenti ve hesapları değiştirecek. Rublenin hızla değer kaybetmesi, uçuşlarla ilgili yaşanan sıkıntılar ve Rus vatandaşlarının tatillerini ülke içinde geçirmelerine yönelik kampanyalar bu yılki turist akışını etkileyecek" ifadesini kullandı.

HEDEFİMİZ 45 MİLYONDU

"Öncesinde 2022 yılı turist beklentimiz 45 milyon, gelir tahminimiz ise 35 milyar doların üzerinde idi" diyen Bağlıkaya, yaz rezervasyonlarında herhangi bir iptal olmadığını ancak tatil satışlarında yavaşlama göründüğünü aktardı. Turist açığını kapatmak için başka pazarlara yöneldiklerini belirten Firuz Bağlıkaya, şunları söyledi:

AÇIĞIMIZI KAPATACAĞIZ

"Açığımızı Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere yakın mesafedeki ülkelerle kapatacağız. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a ağırlık veriyoruz. İran pazarında önemli bir yükseliş potansiyeli bulunuyor. Özellikle Antalya'ya ziyaretçi gönderen ilk 10 pazar içinde olan Almanya, Polonya, Romanya, Hollanda, Moldova ve Litvanya gibi ülkelerde çalışmalar hızlandı. İsrail, BAE, Suudi Arabistan gibi son dönemde ikili ilişkilerimizin geliştiği ülkelerden de turist getirmeye çabalamalıyız."

İNANÇ TURİZMİNDE ZENGİN BİR ÜLKEYİZ

BAĞLIKAYA, inanç turizmi bakımından Türkiye'nin önemli bir potansiyel barındırdığına dikkat çekerek, "Ülkemiz, inanç turizmi açısından çok önemli bir destinasyon. Hatay'daki dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre, Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar, İzmir Efes'teki Meryem Ana Evi, Antalya Demre'deki Noel Baba Kilisesi, Konya'daki Hz. Mevlana Celaleddin-i Rûmi Külliyesi, Nevşehir'deki Hz. Hacı Bektaş Veli Külliyesi ülkemizdeki önemli inanç turizm alanları" dedi.



BURCU ŞEN/ANKARA