Uğur Soğutma’ya İhracat Yıldızları’nda iki gurur

TÜRKİYE'NİN lider derin dondurucu markası Uğur Soğutma, 2021 Yılı İhracatın Yıldızları sıralamasının İklimlendirme Sektörü'nde ikinci, Elektrik-Elektronik Sektörü'nde ise üçüncü sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Aydın'ın önemli ihracat firmalarından biri olan Uğur Soğutma, üretimde ve ihracatında kentin gururu oldu. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından açıklanan 2021 yılının ihracat yıldızları arasında Uğur Soğutma, iki kategoride ilk üçte yer almayı başardı. Türkiye'nin lider derin dondurucu markası Uğur Soğutma, 2021 Yılı İhracatın Yıldızları sıralamasının İklimlendirme Sektörü'nde ikinci, Elektrik-Elektronik Sektörü'nde üçüncü oldu. ■ İHSAN KARATAŞ

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