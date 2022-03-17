Ek göstergede meslek grupları genişliyor

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Üçüncü toplantı da 10 Mayıs'ta yapılacak. Memur-Sen, sadece dört meslek grubu için değil, tüm kamu personelini içine alan bir düzenleme talep etti. Ayrıca idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesini istedi.

TAZMİNAT YANSITMA ORANI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, temel yaklaşımlarının sadece dört meslek grubu için değiş bütün kamu çalışanlarını kapsayan düzenleme olduğunu söyledi. Toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik tartışmalar yapıldığını belirten Yalçın, "Kamudaki personel rejimi içindeki ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi" diye konuştu. Yalçın, üçüncü toplantıya kadar Çalışma Genel Müdürlüğü'nün hizmet kolları ve teknik ekiplerle çalışacağını söyledi.

YENİ MESLEKLER EKLENİYOR

EK gösterge artışı her ne kadar söz konusu meslekler ile sınırlı görünse de kamuda kapsamlı bir düzenlemeyi de beraberinde getirecek. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı, müfettiş, uzman gibi kadrolardakilerin statü farklılıklarını korumak amacıyla bu tür görevlerde bulunanların ek göstergelerinde de 600 puanlık artış yapılacak. Meslek gruplarında adil olmayan ek gösterge sorunu bütüncül bir yaklaşımla çözülecek. Şube müdürleri, daire başkanları da kamudaki hiyerarşiye göre gösterge alırken, üniversite yöneticilerinin göstergesi de düzenlenecek. Kadro unvanı, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre yeniden belirlenecek ek göstergede emekliliğe yansıtma oranları da çalışılıyor.

HAZAL ATEŞ