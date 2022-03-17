Kemal Zorlu’ya 211 milyonluk haciz şoku

Ege'nin dev sanayi kuruluşlarından, ünlü işadamı Kemal Zorlu yönetimindeki Mazhar Zorlu Holding'e bağlı Egeplast'a 211 milyon liralık haciz geldi. Kemal Zorlu'ya verdiği ve geri alamadığı 12 milyon doların, Zorlu'nun sahibi olduğu halka açık Egeplast'tan tahsil edilmesi için açtığı davayı kazanan ünlü işadamı Nevzat Demir, bu dev kuruluşa haciz gönderdi. İzmir Çamaltı Tuzlası'nı da işleten Binbir Gıda'nın sahibi Nevzat Demir, Kemal Zorlu ve Egeplast aleyhine Bakırköy 4. İcra Müdürlüğü üzerinden toplam 211 milyon lirayı bulan icra takibi başlattı.

12 MİLYON DOLAR BORÇ VERDİ

İcra emri tebliğ edilirken, miktarın faizleriyle birlikte 14 milyon 390 bin dolar (210 milyon) artı yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerinin de 1 milyon 358 bin lira olduğu açıklandı. Egeplast ise üst mahkemeye itirazda bulunacağını duyurdu. Kemal Zorlu'dan 10 yıl önce kendisine verdiği 12 milyon doları tahsil edemediğini belirten Nevzat Demir'e ait Binbir Gıda şirketi, yargıya başvurarak bu paranın Zorlu'nun yönetimindeki Egeplast şirketi üzerinden tahsil edilmesini istedi. Demir'in dava açtığı Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 19 Nisan 2019'da, Zorlu'ya ait şirketlerin mallarına ve alacaklarına ihtiyati haciz kararı aldı. Bunun üzerine halka açık iki şirket olan Egeplast ve Mazhar Zorlu Holding, borcun ortakları Kemal Zorlu'nun şahsi borcu olduğunu ve kendileriyle ilgisi olmadığı yönünde savunmada bulundu ve 20 Şubat 2019'da ihtiyati haciz kararı kaldırıldı.

BORÇ KİŞİSEL DEMİŞLERDİ

Daha önce Kemal Zorlu, Yeni Asır'a "Bu borç tamamen benim şahsi meselem, şirketlerle hiçbir alakası yok. Dava sürüyor" demişti. Binbir Gıda yetkilileri ise bu borcun, Kemal Zorlu'ya ait şirketlerin zor durumda olduğu bir dönemde verildiğini kaydederek, "Nitekim para alınır alınmaz tamamı şirket hesaplarına yatmış ve şirketlerin çeşitli ödemeleri yapılmıştır. Dolayısıyla para şirketlerin finansmanında kullanılmıştır. O yüzden bu borçlardan şirketler de müşterek sorumludur" ifadelerini kullanmıştı.

DAVAYI DEMİR KAZANDI

Nevzat Demir'in haklı olduğuna karar veren mahkeme, 12 milyon dolar alacağın faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verdi. Egeplast yönetimi ise kararı istifaf mahkemesine götüreceklerini açıkladı. Bu arada Demir'in şirketi Binbir Gıda, Kemal Zorlu ve Egeplast aleyhine Bakırköy 4. İcra Müdürlüğü üzerinden 211 milyon lirayı bulan alacak için icra takibi başlattı. Egeplast şirketi ise kararın iptali için üst mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

ERHAN GÜLENÇ