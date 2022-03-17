Kendi güneş sistemini kuran çiftçiye % 40 hibe

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere müjdesini verdiği sulama, enerji ve kredi konusunda detaylar netleşiyor. Pakette yenilenebilir yatırım hibesi öne çıkıyor. Çiftçilerin kendi güneş enerji sistemlerini kurması için devlet yüzde 40 hibe sağlayacak. Kalan miktar için de uzun vadeli kredi verilecek. Çiftçilere sağlanacak yeni destekler konusunda detaylar ortaya çıkıyor. Desteklerin içerik ve kapsamını ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, pazar günü yapacağı Şanlıurfa ziyaretinde buluşacağı sektör paydaşlarına açıklayacak.

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