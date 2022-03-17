Mobilya ihracatçılarından Yeni Asır’a plaket

EGE Mobilya, Kağıt ve Orman İhracatçıları Birliği'nin, 2021'de 790 milyon dolarlık ihracata katkı sağlayan 20 üyesine 23 ödül verdiği 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni' Kaya Therman Otel'de gerçekleşti. Törende Birliğe yıl boyunca haberleriyle destek veren Yeni Asır gazetesine teşekkür plaketi verildi. Plaketi Yeni Asır Haber Koordinatörü Sezai Elgin aldı.

Sektör Buluşması ve İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Mobilya, kâğıt ve odun dışı orman ürünleri sektörlerinin kümelendiği sektörümüz Türkiye genelinde ihracatında 7 milyar doları geçerken, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 790 milyon dolar ihracat başarısı gösterdi. Odun dışı orman ürünleri ihracatında Türkiye lideriyiz" dedi.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise 2021'de ihracatta patlama yaptıklarını, bundan sonraki ihracat hedefinin Türkiye genelinde 250 milyar dolar olduğunu söyledi. ■ ERCAN AKGÜN/ MERT ALPDÜNDAR