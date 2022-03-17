Shoexpo İzmir ayakkabı sektörünü buluşturdu

İZMİR Ayakkabı ve Çanta Fuarı (Shoexpo İzmir), Fuar İzmir'de törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 26 ülkeden sektör temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Açılışa, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de katıldı. Fuar İzmir C Holü'ndeki fuarda, 200 markanın ürünleri sergilenirken, ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı için ayakkabı tasarlayan Kobi Levi de fuarda yer aldı. Bu yıl 48'incisi düzenlenen fuar, 19 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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