“Telekom’dan alacağımızla ekonomiyi kurtaracaktık”

ESKİ başbakanlardan Tansu Çiller'in geçtiğimiz günlerde Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde katıldığı programın tamamı yayınlandı. 'Siyasette Kadın' oturumuna konuk olan Çiller, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem deklarasyonunu konusunda koalisyon ihtimallerini değerlendirirken, "Koalisyon hükümetleri Türkiye ekonomisine darbelerden daha fazla zarar verdi" ifadelerini kullanmıştı. Koalisyonlar bittikten sonra PTT'nin T'sinin 5 milyara yok pahasına satıldığını ve bu paranın Türkiye'ye yetmediğini belirten Çiller, "Biz onu o sırada yapsaydık, Türkiye'yi o krizden 5 Nisan kararlarını yaşamadan çıkarabilecek, ekonomide sıkıntı duymayacaktık" dedi.

"AYM'YE BAŞVURDULAR"

TELEKOM'DAN gelecek parayla ekonomiyi kurtarabileceklerini anlatan Çiller, "İzin vermediler. Dönemin Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal ve 92 vekilin AYM'ye başvurusu sonucu özelleştirme durduruldu. PTT özelleştirmesine engel olunmasaydı Türkiye 20 milyar dolarlık borcunu kapatmış olacaktı. Borcu faizi ile bu millete ödettiler" açıklamasını yaptı.