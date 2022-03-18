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Haberler Ekonomi İstanbul Aydın Üniversitesi tam zamanlı akademik kadrolara 113 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi tam zamanlı akademik kadrolara 113 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi tam zamanlı akademik kadrolara 113 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

18.03.2022, 10:24

İstanbul Aydın Üniversitesi tam zamanlı akademik kadrolara 113 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Aydın Üniversitesi "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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