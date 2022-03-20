“Süt ineklerimiz kesilmekten kurtuldu”

TİRE Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiğ süt alım fiyatını litrede 1 lira, destekleme primini de 80 kuruş artırdığını belirterek, "6 lira 70 kuruşa yükselen çiğ süt fiyatı, süt ineklerinin kesimhaneye gitmesini engelleyerek büyük bir facianın önüne geçti" dedi. Eskiyörük, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye teşekkür etti.

Üretimin sağlıklı sürmesi için süt/yem paritesinin en az 1.3 seviyesinde olması gerektiğini kaydeden Eskiyörük, "Açıklanan tedbirler üreticimizin yarasına pansuman niteliğindedir. İneklerimizi kurtardık, sıra üreticimizde. Denge oluşturularak, tüketicinin de korunması için desteklenme primi artırılmalı. Üreticinin cebine litrede en az 7.7 lira girmeli. Bakanlığımızın bu konuda gerekli tedbirleri ivedilikle alacağına inanıyorum" diye konuştu. ■ NADİR UYSAL